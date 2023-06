Consumerismo, 'vigilare su utilizzo proventi delle multe'

A fronte della crescita degli introiti derivanti dalle multe stradali, è necessario garantire ai cittadini massima trasparenza sull'utilizzo dei proventi da parte degli enti locali.

Lo afferma Consumerismo No profit, commentando la ricerca condotta dal Codacons.

"In molte città italiane, nonostante l'aumento delle somme incassate dai comuni grazie alle multe, le strade versano in condizioni pietose, e si è arrivati al paradosso che anche i cittadini che si attivano per riparare buche e ripristinare la segnaletica, vengono multati - afferma il presidente Luigi Gabriele - Per questo stiamo per presentare come Consumerismo No Profit un progetto al Governo e agli enti locali affinché si arrivi all'individuazione della figura del "volontario civico", prevista dal decreto "Sblocca Italia" del 2014, che permetta ai cittadini iscritti ad un apposito albo di coadiuvare i comuni nella realizzazione di piccoli lavori che migliorino le condizioni delle strade e garantiscano la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni", conclude Gabriele.