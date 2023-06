Preparazione e professionalità, Marco "Bez" Bezzecchi e AsConAuto 'motivatori'

Motivare gli addetti al settore automotive di domani: questo lo spirito con cui lo scorso 30 maggio, nell'aula magna della Direzione Regionale Veneto di Enaip, e in collegamento streaming con 12 sedi territoriali, si è tenuta la Masterclass EinapLab che ha visto la partecipazione straordinaria di Marco "Bez" Bezzecchi, il pilota che attualmente occupa la seconda posizione nel campionato mondiale MotoGp.

Le Masterclass sono appuntamenti periodici che rappresentano l'occasione per gli studenti che frequentano i corsi organizzati dall'Ente Acli per l'Istruzione Professionale, di confrontarsi con personaggi e realtà che possono fornire testimonianze sul mondo del lavoro legate ai piani di studio scelti dagli studenti.

All'evento è intervenuto anche Roberto Scarabel, nel doppio ruolo di presidente di AsConAuto, l'associazione che ha varato un progetto regionale in collaborazione con Enaip, che presto avrà sviluppi su scala nazionale, e del Gruppo Scarabel, che da mezzo secolo è presente nel Triveneto con una rete di concessionarie auto e moto. Agli oltre 550 studenti collegati, Scarabel ha innanzitutto ricordato che la collaborazione tra AsConAuto ed Enaip assicura la possibilità ai futuri protagonisti della filiera automotive di prendere confidenza con quello che sarà il lavoro di domani. "Siamo seriamente intenzionati a dare seguito al nostro appoggio, che consentirà idealmente di contare sulle strutture di più di 1.000 soci concessionari, che rappresentano il 90 per cento della rete nazionale, con 2.082 officine e oltre 23.000 autoriparatori. Il percorso congiunto AsConAuto-Enaip darà grandi opportunità. In questo momento di risorse scarse possiamo mettere a disposizione officine a livello nazionale per imparare, offrendo tutta la tecnologia più attuale".

Idolo di gran parte dei presenti, Marco Bezzecchi ha voluto sottolineare che a sua volta si è diplomato in un istituto professionale, anche se non è stato semplice conciliare lo studio con l'impegno sportivo a livello internazionale. Ma ce l'ha fatta grazie all'aiuto di docenti che hanno capito la situazione e gli hanno dato una mano. "Tuttavia non bisogna credere che il nostro lavoro sia solo andare in moto; la guida è la parte meno impegnativa e più divertente del lavoro, ma servono anche altre conoscenze per fare tutto. La lingua inglese e la capacità di leggere la telemetria, per esempio, sono fondamentali. Senza dimenticare che le regole vanno rispettate e che saper costruire una strategia è di grande aiuto, anche perché consente di preparare un piano di riserva se le cose non vanno come dovrebbero».

"Non dimenticate mai - ha concluso Scarabel - che noi abbiamo bisogno di nuove professionalità, che solo la scuola può formare. E rimanendo nel campo delle metafore, noi concessionari possiamo offrire praterie sulle quali correre, sotto forma di opportunità per creare il vostro futuro. Noi possiamo mettere a disposizione tutta la motivazione che serve, ma voi dovrete mettere in campo tutte le vostre competenze".