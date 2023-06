Hyundai rinnova la collaborazione con Healty Seas

E' stata rinnovata per il terzo anno consecutivo la partnership tra Hyundai ed Healty Seas. La collaborazione ha preso il via con un'iniziativa in Costa Brava e prevede quest'anno quattro bonifiche su larga scala, oltre alle attività continuative in ambito educativo e di sostegno all'economia circolare Hyundai e l'organizzazione per la conservazione dell'ambiente marino Healthy Seas hanno infatti inaugurato il terzo anno di collaborazione con un'attività di pulizia a Tossa de Mar, area marina altamente inquinata in Costa Brava, in Spagna.

Grazie al rinnovo, la partnership tra Hyundai e Healthy Seas si estende quest'anno su scala globale e i due attori proseguiranno la collaborazione al fine di combattere l'inquinamento marino in tutti i continenti, coltivare ecosistemi sostenibili e promuovere l'economia circolare.

Quest'anno sono previste quattro grandi operazioni di pulizia e numerose attività educative in diversi Paesi.

"È stato davvero emozionante vedere tutto ciò che Hyundai Europa e Healthy Seas hanno realizzato insieme lo scorso anno - ha dichiarato Michael Cole, presidente e Ceo di Hyundai Europa - avendo come obiettivo il futuro delle giovani generazioni.

Quest'anno i progetti sono ancora più ambiziosi: le attività avranno una portata globale, ripulendo le acque di altri continenti e proseguendo nella promozione dell'economia circolare".