Il noleggio auto sarà inclusivo, arriva il servizio per disabili

Il turismo accessibile rappresenta un settore in continua crescita in Italia dove le persone con disabilità sono oltre 3 milioni. Ma sono ancora troppe le barriere che ancora si frappongono all'esercizio concreto di questo diritto, emerse anche dal Barometro annuale sulla sclerosi multipla presentato oggi in Senato da Aism e che riporta un quadro di forte criticità nell'accesso a servizi di trasporto, come nel caso dei tradizionali servizi di noleggio auto. Per questo Aism ha deciso di intervenire concretamente, creando con partner privati come BIL Benefit e Sicily by car un modello che apre alla possibilità di noleggiare auto per persone con patenti speciali. Su questo progetto ha ottenuto il patrocinio di soggetti istituzionali come l'Enit e di reti di associazioni di persone con disabilità come Fish. È nato così il progetto di noleggio inclusivo "La vita indipendente non va in vacanza", presentato oggi nella sede dell'Enit.

Dall'inizio del prossimo anno, ed entro il 2025, in 10 città in via sperimentale ma con l'obiettivo di aumentarle, sarà possibile alle 160mila persone dotate di una patente speciale noleggiare un'auto che sarà allestita con comandi al volante. È un progetto di cui "vado molto fiera" e che "porteremo avanti con orgoglio, strategia e senso del dovere" ha promesso la ministra del Turismo, Daniela Santanchè che si è detta onorata di poter annunciare il piano in occasione della settimana nazionale della sclerosi multipla e che ci consentirà, ha aggiunto, di "diventare il capofila, a livello europeo e mondiale" in questa nuova offerta di accessibilità turistica. Un progetto, ha concordato la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, che "valorizza la capacità del Paese di offrire soluzioni di turismo inclusivo, rimuovendo un ostacolo alla libertà di spostamento, concorrendo a realizzare il diritto all'autonomia ed alla vita indipendente, ampliando le potenzialità dell'intero sistema turistico nazionale attraverso servizi in grado di costruire comunità davvero intelligenti perché inclusive, accessibili, sostenibili". Un nuovo percorso di sviluppo del turismo sostenibile che, ha assicurato Ivana Jelinic, presidente e Ceo di Enit, l'Agenzia nazionale per il turismo, "monitora e sostiene" . Su questa offerta, sottolinea, "finalmente il nostro paese è fra i primissimi in Europa: siamo estremamente fieri ed orgogliosi di poter patrocinare questo progetto".