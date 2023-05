Ferrari sceglie Rabat per la pubblicità della Roma Spider

La Ferrari sceglie Rabat, capitale del Marocco, come quinta del video promozionale della Roma spider, l'ultimo gioiello della casa di Maranello. Sullo sfondo dei pittoreschi paesaggi di Rabat, tra medina antica e lungomare bordo Oceano Atlantico, Ferrari lancia a tutta velocità la spider cabriolet a tettuccio in tela. Il video sul canale ufficiale Ferrari di YouTube appassiona gli amanti delle auto di lusso in Marocco.





L'iconografia di Rabat e del Marocco declinata in stile Dolce Vita, con i motori del lusso made in Italy che rombano tra i vicoli del XIV secolo. Del resto, l'auto aveva già fatto un'apparizione a Marrakech, nel corso della Cavalcade 2023 che si è svolta lo scorso marzo proprio in Marocco, sulle strade del sud, con una serata clou nella 'città ocra'.