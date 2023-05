Viabilità: riaperti passi Spluga e Mortirolo liberati dalla neve

Anas ha concluso le attività di sgombero della neve e di sistemazione della pavimentazione necessarie alla riapertura dei passi dello Spluga, in Alta Valchiavenna, e del Mortirolo, nella zona di Tirano in Valtellina, dopo la consueta chiusura invernale disposta lo scorso novembre.

La statale 36 è pertanto nuovamente percorribile tra Montespluga, nel Comune di Madesimo, e il confine con la Svizzera. Riaperto anche il passo del Mortirolo, lungo la strada statale 42 a seguito della rimozione di arbusti pericolosi e della sistemazione della pavimentazione per il ripristino della circolazione su entrambi i versanti - valtellinese e di Brescia - che raggiungono il passo.