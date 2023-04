Nuovo record con la Ferrari F8 Tributo per Fabio Barone

Nuovo record per Fabio Barone, il quinto da Guinness dei Primati nella sua carriera, conquistato al volante della sua Ferrari F8 Tributo, sull'impegnativo percorso che porta ai Santuari di Meteora, nella Grecia Nord Occidentale. Sono bastati 163 secondi a Barone, per percorrere i quattro chilometri disseminati di curve, fermando il cronometro cinque secondi prima rispetto al limite di riferimento ottenuto da un pilota greco qualche tempo fa. Il pilota romano, curva dopo curva, ha cercato di mantenere un ritmo costante ed un assetto adeguato per conservare il grip necessario a non perdere secondi preziosi durante l'ascesa. "È stata durissima, molto più di quello che si può pensare - ha raccontato ad obiettivo raggiunto - un percorso davvero incredibile, ricco di difficoltà e pericoli, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. E oltre alla mia Ferrari F8 Tributo devo ringraziare tutti i miei uomini".