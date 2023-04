Hyundai Ioniq 6 si presenta tra piazze e concessionarie

Ioniq 6 Driving Experience è l'iniziativa speciale pensata da Hyundai per far provare la nuova streamliner 100% elettrica in occasione dell'arrivo sul mercato. Per un totale di sei fine settimana, il pubblico italiano potrà infatti provare il nuovo modello della casa coreana, affiancati dalla consulenza dei concessionari e di driver professionisti.

L'iniziativa propone una serie di appuntamenti e test-drive che coinvolgeranno diversi saloni Hyundai nelle principali città italiane nei venerdì e i sabato del mese di maggio. La Ioniq 6 Driving Experience si estenderà poi anche al mese di giugno con la presenza del modello in due piazze di Roma e Torino. Il 10 e l'11 giugno Ioniq 6 sarà in Piazza San Silvestro a Roma, mentre il 17 e il 18 sarà possibile trovarla in Piazzetta Amendola a Torino.

Recentemente premiata come World Car of the Year 2023, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year, la nuova arrivata è anche il manifesto della concezione di Hyundai della mobilità del futuro, con un'autonomia di 614 km e una ricarica di tipo ultraveloce.

Progettata prendendo ispirazione dal movimento di design Streamliner degli Anni '30, Ioniq 6 è caratterizzata dallo stile futuristico, con un profilo aerodinamico tracciato da un'unica curva e le linee studiate per creare il più basso coefficiente di resistenza aerodinamica mai raggiunto da Hyundai, nonché uno dei più bassi del settore.