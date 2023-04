A Monza il più grande raduno Alfa Romeo nel nostro Paese

Grande e emozionante festa quella che è stata organizzata domenica sul leggendario circuito di Monza dalla Scuderia del Portello - in collaborazione con il registro Alfa Romeo (Riar) in occasione dell'Aci Storico Festival - per celebrare i 100 anni del Quadrifoglio e i 60 anni dell'Autodelta, due pietre miliari nella storia della Casa del Biscione. Partner della manifestazione il marchio globale Alfa Romeo, espressione di nobile sportività italiana dal 1910, che coglie ogni occasione per consolidare il legame viscerale con la sua 'tribe' di appassionati e di club dedicati a singoli modelli.

Al più grande raduno annuale Alfa Romeo nel nostro Paese hanno partecipato oltre 560 vetture, incluse alcune rarità d'epoca, appartenenti a clienti privati provenienti da tutt'Europa. Giunto alla quarta edizione, l'evento di quest'anno ha festeggiato i 100 anni da quando del Quadrifoglio -simbolo dell'identità sportiva di Alfa Romeo - debutto in occasione della Targa Florio del 1923.

Ma anche il 60mo anniversario dell'Autodelta, il reparto corse ufficiale Alfa Romeo, fondato nel 1963 e attivo fino agli anni Ottanta, che ha scritto pagine memorabili nel motorsport con vetture indimenticabili, vittorie leggendarie e piloti gloriosi.

"Sono orgoglioso di come la nostra tribe abbia partecipato, con passione ed entusiasmo, a questo straordinario appuntamento nel tempio della velocità - ha commentato Raffaele Russo, country manager di Alfa Romeo in Italia - Del resto il mondo delle competizioni e, in generale, delle performance più esaltanti, è parte integrante della nostra storia ultra secolare".

"E oggi il nostro obiettivo è reinventare la sportività nel ventunesimo secolo come dimostra la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4, con la quale Alfa Romeo intende definire il paradigma Sportività Efficiente. Siamo stati protagonisti ieri e lo saremo anche nel futuro della mobilità a zero emissioni, con quella grinta e ambizione che da sempre ci contraddistingue nel panorama internazionale".

I partecipanti all'evento hanno ricevuto in dono due adesivi dei nuovi loghi celebrativi, realizzati dal Centro Stile Alfa Romeo e che rileggono, in chiave moderna, quelli storici del Quadrifoglio e dell'Autodelta.