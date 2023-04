Techno-Classic, apre a Essen evento clou del collezionismo

Ha aperto oggi i battenti ad Essen per la 33ma volta la fiera Techno-Classic, un evento considerato il riferimento per il settore delle auto d'epoca che gode di una reputazione internazionale unica. Quest'anno sono presenti circa 1.250 espositori provenienti da più di 30 Paesi e produttori, rivenditori e club contribuiranno a rendere unico il palcoscenico di Techno-Classica con oltre 2.700 automobili in esposizione fino al 16 aprile, giorno di chiusura.

Nel 2023 ad Essen gli organizzatori della fiera celebrano una serie di importanti anniversar, come i 60 anni dell'iconica Mercedes-Benz 230 SL Pagoda e dell'ammiraglia della Stella 600, ma anche i 60 anni di Lamborghini (a cui è dedicata una mostra speciale); i 100 anni della marca MG, i 75 anni di Porsche e i 75 anni di Citroën 2CV Celebrazioni anche per i 50 anni di Bmw 2002 turbo e i 50 anni della Volkswagen Passat, evidentemente considerata un modello da collezione in Germani. Non mancano a Techno-Classica anche Autostadt - che si è unita ad Audi, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volkswagen Classic Parts su uno stand di circa 1.400 metri quadrati - così come sono di spicco le presenze di Porsche e e di Ferrari Mercedes-Benz Classic ha riservato a questo evento alcune esposizioni di grande interesse storico e collezionistico e gli stessi appassionati della Stella a Tre Punte avranno la possibilità di fare un giri all'interno dell'area espositiva su Mercedes-Benz d'epoca messe a disposizione dei club Mercedes.

'Crème de la crème' del mercato specializzato grazie alla presenza di rivenditori internazionali Techno-Classica conferma anche per il 2023 la storia illustre come importante luogo di scambio di auto d'epoca, classiche e di prestigio, auto da corsa e motociclette.

Non mancano due iniziative di beneficenza dedicate all'ente per l'edilizia sociale Lebenshilfe Gießen (con la sua campagna di donazioni per auto d'epoca) e l'ente di beneficenza per le malattie cardiache dei bambini Stiftung Kinderherz.