Henke, "Suzuki crede fortemente nell'elettrificazione"

La Suzuki ha raccolto la sfida dell'elettrificazione in tempi rapidi, ed ha introdotto diverse soluzioni del sistema ibrido tenendo conto delle necessità di ogni segmento di mercato.

"Suzuki crede fortemente nell'elettrificazione - dichiara Andrea Henke, direttore marketing divisione auto - abbiamo iniziato il processo di ibridizzazione nel 2016 con la Suzuki Baleno, quando ibrido non era la parola magica del mercato.

Oggi Suzuki offre diversi livelli di elettrificazione all'interno della sua offerta - continua Henke - in funzione di quelli che sono i profili di utilizzo e i segmenti di appartenenza dei veicoli: si va dal sistema ibrido 12 Volt che equipaggia il Suv ultracompatto Ignis Hybrid e la dinamica Swift Hybrid, per passare ai 48 Volt della sportiva Swift Sport e dei Suv Vitara Hybrid ed S-Cross Hybrid con cambio manuale e ai 140 Volt per le versioni con cambio automatico.

Infine sistemi da 207 Volt per una guida efficiente e confortevole su Swace Hybrid, fino al massimo livello di elettrificazione oggi disponibile con il sistema da 355V su Across Plug-in in grado di garantire, grazie alla batteria da 18,1kWh, un'autonomia in marcia 100% elettrica fino a 98km nel ciclo urbano.

In pieno stile Suzuki, tutta la gamma prevede sempre la possibilità di abbinare l'alimentazione ibrida con l'iconica trazione 4x4 di Suzuki, fatta eccezione la nostra open space Swace Hybrid, per garantire ai nostri clienti un pacchetto tecnologico unico nel panorama automobilistico".

Un'offerta variegata, quindi, arricchita recentemente dal restyling che ha interessato la Across plug-in e la Swace.

"Su Across plug-in è stato fatto un importante aggiornamento dell'interfaccia uomo-macchina.

Il sistema infotainment sia nella schermo centrale, ora da 10,5", sia nel quadro di bordo, ora full-digital da 12,3", è stato completamente riprogettato per garantire un dialogo continuo, immersivo e personalizzato tra il cliente e la sua auto - spiega Henke - inoltre, il caricatore di bordo delle batterie ha una potenza massima di 7kW ed in grado di caricare l'auto in meno di 3 ore.

Questa nuova caratteristica, unita alla capacità record delle batterie, permette di "sfruttare" l'auto in modalità 100% elettrica con grande efficacia, garantendo una guida a zero emissioni per tutti gli spostamenti quotidiani, con il grande valore aggiunto di poter contare sull'efficiente motore termico da 2,5 litri e la sua autonomia per allungare le percorrenze quando necessario.

Su Swace Hybrid è stato fatto un importante lavoro per migliorare l'efficienza del sistema powertrain andando a incrementare notevolmente il supporto della componente ibrida.

Oggi la potenza complessiva del motore è salita a 140 CV, le performance sono migliorate con uno 0-100Km/h coperto in soli 9,4 secondi, ed emissioni e consumi sono incredibilmente rimasti invariati. In più Swace Hybrid offre un importante aggiornamento di tutti i sistemi ADAS".

Nella gamma Suzuki ogni modello si contraddistingue per la capacità di offrire tecnologie moderne, anche nei segmenti A e B.

"Credo che il valore aggiunto di Suzuki in ogni segmento di presenza sia quello di porre la soddisfazione del cliente come massima priorità - aggiunge Henke - cercando di andare sempre oltre le sue aspettative.

È per questo che, da sempre, la missione di Suzuki è quella di portare nei segmenti compatti e a più larga diffusione del mercato, tecnologie all'avanguardia che tra i concorrenti sono spesso disponibili esclusivamente in allestimenti elitari e costosi, o in segmenti di livello superiore.

Suzuki offre una gamma 100% ibrida, 100% 4x4 (fatta eccezione Swace Hybrid), 100% automatica con le trasmissioni automatiche sempre a disposizione, 100% connessa grazie alla standardizzazione di tutti protocolli di mirroring, 100% sicura con ADAS di serie su tutta la gamma, e 100% flessibile e funzionale grazie ad abitabilità di bordo e capacità di carico sopra le medie di mercato".