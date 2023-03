Il 20 e 21 maggio si corre la "Guarcino-Campocatino"

Il 20 e 21 maggio torna la la "Guarcino-Campocatino", gara valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche. Nello specifico, la due giorni motoristica vedrà lo svolgimento di due prove ufficiali nella giornata di sabato 20 maggio, e di due manche di gara domenica 21 maggio. Si tratta di una corsa tornata nel calendario ufficiale della Federazione Automobilistica ACISport nel 2021, 50 anni dopo la sua ultima edizione. Il percorso prevede che le auto possano ripercorrere parte dei tornanti della mitica "10 Miglia", riproponendo uno spettacolo che negli anni 60 affascinò migliaia di spettatori e i più esperti e famosi piloti della specialità. L'edizione del 1966, in particolare, fu una delle più avvincenti quando i 16,950 chilometri di percorso con 160 curve, partenza a quota 600 metri ed arrivo a quasi 2000 metri furono "domati" da Luigi Marignan, al volante di una Simca Abarth 2000.

Lo scopo è quello di riproporre la sfida tra auto di grande fascino e valore agonistico, lungo i 7 chilometri del tracciato.

Ma la Guarcino-Campocatino non è solo "storica", visto che il regolamento prevede anche la partecipazione di vetture moderne.