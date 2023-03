Polizia stradale Torino controlla 233 veicoli e 364 persone

La polizia stradale di Torino nel fine settimana ha controllato 233 veicoli e 364 persone, di cui dodici risultate alla guida in stato di ebbrezza alcolica e tre positive agli stupefacenti. I controlli, con tre equipaggi, sono stati effettuati con l'aiuto di personale medico e infermieristico dell'ufficio sanitario provinciale della polizia. I conducenti positivi all'alcol, con tasso alcolemico superiore all'0,81 grammi per litro, oltre a vedersi ritirare la patente di guida, sono stati denunciati. A coloro che invece sono risultati positivi al test antidroga preliminare è stata immediatamente ritirata la patente in attesa dell'esito dell'analisi definitiva di secondo livello. Se positiva, scatterà la denuncia per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti. Per altri motivi sono state ritirate undici carte di circolazione e sette patenti di guida e contestate 97 infrazioni al Codice della strada, con 264 punti patente detratti. I controlli, come evidenzia la stradale, sono stati predisposti per limitare gli incidenti stradali sul territorio della provincia, con cause spesso da ricondurre a guida in stato di alterazione per alcol o per stupefacenti, oppure all'uso di smartphone o di altri dispositivi mentre si è al volante.