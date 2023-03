Easter Jeep Safari 2023, attesa per concept che saranno svelati

Prenderà il via il 1 aprile a Moab, nello Utah, il 57° Easter Jeep Safari: il mega raduno che richiama appassionati e fedelissimi del brand dell'off-road.

Fino al 9 aprile sarà possibile non soltanto ammirare Jeep personalizzate e protagoniste di grandi avventure, ma anche toccare con mano e guidare lo stato dell'arte del marchio. Verrà svelata una collezione completamente nuova di concept che potranno essere messi alla prova nel corso dell'evento che sarà ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab.

Febbrile, dunque, il lavoro di questi ultimi giorni dei team di progettazione del marchio Jeep e di Jeep Performance Parts by Mopar per creare ed allestire i veicoli: unici nel loro genere, in grado di superare rocce e terreni difficili, e che puntano anche a un'evoluzione del concetto stesso e dell'esperienza del fuoristrada.

Al momento si sa ancora molto poco delle vetture che saranno mostrate a Moab per la prima volta. Sono stati diffusi, però, alcuni bozzetti di concept Jeep e JPP. Su una, in particolare, si concentra l'attenzione: una vettura elettrica 4xe che potrà essere testata sui difficili sterrati dello Utah: la libertà a emissioni zero, nel silenzio più assoluto.