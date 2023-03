Resta stallo su stop auto inquinanti, Ue valuta rinvio voto

Si va verso un nuovo rinvio del voto sullo stop alla vendita di veicoli di nuova immatricolazione a benzina o diesel dal 20235. Lo si apprende da fonti europee secondo le quali è "probabile" che alla riunione dei Rappresentanti Permanenti aggiunti dei 27, prevista domani mattina, si opti per un nuovo slittamento della votazione. Fonti della presidenza svedese dell'Ue spiegano che il punto è ancora in agenda ma, "in mancanza del consenso necessario" potrebbe essere rinviato.

A pesare, oltre al no dell'Italia e alle posizioni di fatto contrarie di Polonia e Bulgaria (sebbene Sofia a novembre si sia astenuta), è la posizione della Germania. Berlino nei giorni scorsi ha espresso nette riserve sul via libera al Regolamento in mancanza di un'adeguata contropartita sui cosiddetti e-fuels.

La trattativa con la Commissione è in corso ma, a quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la Germania potrebbe avere bisogno di più tempo per sciogliere il nodo. Se domani il voto sarà rinviato è probabile che il punto sia stralciato anche dal Consiglio Ue dei ministri dell'educazione, che il 7 marzo era chiamato alla mera ratifica formale dell'accordo.