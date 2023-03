Nissan è sponsor della mezza maratona RomaOstia

Nissan è sponsor della quarantottesima edizione della mezza maratona RomaOstia, l’evento podistico che si correrà domenica 5 marzo dalla capitale fino al litorale romano, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun, in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL, con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Nel segno della sostenibilità ambientale, il nuovo Qashqai e-POWER è l’Official Electrified Car dell’evento podistico della RomaOstia, aprirà e chiuderà la competizione e sarà il timekeeper ufficiale della mezza maratona, attraversando il veloce percorso che vede un primo tratto nell’area dell’EUR per poi proseguire tra la lunga via Cristoforo Colombo fino al mare di Ostia. Anche la direzione di gara e i giudici seguiranno la mezza maratona a bordo di Qashqai e-POWER, che percorrerà i 21,097 km insieme ai partecipanti.

Luisa Di Vita, Direttore Comunicazione di Nissan Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di salire a bordo dello sport più sostenibile e più dilagante per i nostri valori comuni di sostegno alla società in cui operiamo e di riduzione dell’impatto ambientale. Inoltre, la mezza maratona è un’ulteriore occasione per promuovere al grande pubblico l’impegno di Nissan nella diffusione della mobilità sostenibile. Con la partecipazione alla mezza maratona RomaOstia, consolidiamo il nostro forte legame con le competizioni sportive, già molto forte sulle strade di tutto il mondo con la Formula E”.

Nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 marzo, Nissan sarà presente presso il villaggio Casa RomaOstia anche con l’esposizione statica dei due modelli di punta Qashqai e-POWER e X-Trail e-POWER presso il Salone delle Fontane in Via Ciro Il Grande a Roma. In virtù della trazione elettrica e delle semplici tecnologie di bordo di sicurezza, il nuovo Qashqai e-POWER rappresenta il veicolo ideale per muoversi in modo agile e sicuro sulle strade della mezza maratona RomaOstia, una delle competizioni più longeve e partecipate d’Italia.