Pichetto, incentivi difficili con tanti acquisti di e-car

"Quando le auto elettriche erano 6.000 il primo anno, 60mila il secondo anno, potevano starci degli incentivi statali, ma se entriamo in un'ottica di milioni o centinaia di migliaia di acquisti, probabilmente qualche effetto sul bilancio dello Stato gli incentivi ce l'avrebbero e diventa molto difficile". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a "24 Mattino" su Radio 24 spiegando che "l'industria deve avere un prezzo possibile a favore della collettività" anche perché "oggi l'auto elettrica è fatta solo per i ricchi".

Il ministro ha spiegato che "nessuno mette in dubbio l'auto elettrica, è un obiettivo da raggiungere anche se non completamente elettrica perché ci sono dei motori endotermici che possono usare biocarburanti, biometano, che possono funzionare. L'accompagnamento - ha proseguito - deve essere appaiato al fatto che l'industria deve avere un prezzo possibile a favore della collettività. Oggi l'auto elettrica è fatta solo per i ricchi, noi abbiamo un parco auto di 40 milioni di auto, abbiamo ancora due milioni di auto Euro 1- Euro 2, pensare di sostituirle con l'elettrico è inimmaginabile in questo momento, è un percorso da fare ma bisogna essere meno ideologizzati e più razionali ed equilibrati".