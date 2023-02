Area Torino ancora arancione, resta stop ai diesel fino euro 5

Non migliora la qualità dell'aria a Torino e area metropolitana. Il semaforo anti smog continua a essere arancione e domani si confermano dunque le limitazioni previste dal livello 1, con lo stop ai diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone dalle 8 alle 19.30. Per venerdì, prossimo giorno di controllo dei dati di Arpa Piemonte, le limitazioni emergenziali sono invece sospese. Nella giornata è infatti previsto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, per cui saranno sospese automaticamente tutte le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare, come previsto dall'ordinanza in materia.