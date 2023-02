Sostenibilità ambientale e sociale per ALD Automotive

Un approccio di sostenibilità che comprende anche obiettivi extra finanziari, per ALD Automotive Italia, che punta ad una strategia che garantisca un impatto positivo sulla società delle sue attività aziendali. L'obiettivo individuato è quello di proseguire sulla strada della transizione energetica, abbracciando al contempo la sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale ed economica.

Per rafforzare il legame con le comunità locali, con cui l'azienda condivide territorio ed obiettivi, e con i propri dipendenti, ALD Automotive Italia ha voluto far partire l'anno con un'iniziativa di team building solidale in collaborazione con l'associazione ARPJTetto, dopo aver chiuso il 2022 con altre numerose iniziative in questo ambito.

Dicembre ha infatti visto protagonista l'azienda con l'organizzazione internazionale no profit Rise Against Hunger, per la raccolta di cibo e l'allestimento di doni alimentari da distribuire sul territorio in occasione delle feste natalizie.

Nei mesi precedenti si sono svolte giornate di donazione del sangue sia su Roma che su Milano, oltre ad un progetto pilota di volontariato aziendale, partito a metà anno e molte altre iniziative.

Il progetto di volontariato ha riguardato una molteplicità di iniziative a livello locale: dalla manutenzione degli spazi verdi e degli spazi interni delle case-famiglia, al supporto nella ricerca di lavoro e nella simulazione di colloqui per le mamme ospiti delle case-famiglia, al lavoro in orto, alle attività di supporto per la distribuzione del cibo.

L'anno passato ha anche visto ALD Automotive Italia partecipare per il secondo anno consecutivo alla challenge internazionale Move for Youth, organizzata dal Gruppo Société Générale con l'obiettivo di promuovere attività educative attraverso lo sport a sostegno di minori in condizioni economiche di disagio. ALD Automotive Italia ha poi donato all'organizzazione no profit Sport Senza Frontiere una quota aggiuntiva sulla base del numero delle squadre italiane che si sono costituite per sostenere il percorso sportivo di alcuni bambini nell'anno sportivo 2022/23.

"Il 2022 - ha commentato Veronica Spanu, HR, Facility & Csr Director di ALD Automotive Italia - è stato un anno particolarmente intenso per ALD Automotive Italia. Ci siamo impegnati molto per raggiungere gli obiettivi della nostra strategia Move for Good e tutti i progetti che abbiamo avviato fino ad oggi hanno coinvolto la nostra squadra per intero, dai dipendenti al top management. Supportare le famiglie in situazioni di disagio, continuare ad impegnarci sui temi ambientali per ridurre il nostro impatto, e tenere alta l'attenzione sui temi della Diversity & Inclusion, sono tra i principali pilastri delle nostre politiche di CSR".