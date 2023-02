Smog: bollino rosso in Emilia-Romagna fino al 15 febbraio

Bollino rosso in tutta la Regione Emilia Romagna per la qualità dell'aria. A seguito delle proiezioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, proseguono infatti le misure emergenziali fino a mercoledì 15 febbraio, compreso, con lo stop ai diesel Euro 5. Da domani infatti restrizioni anche nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, oltre che nei territori dove erano già in vigore.