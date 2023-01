Basf rivela le preferenze cromatiche degli automobilisti

Basf rende noti i risultati del Color Report for Automotive OEM Coatings, il report annuale relativo alle preferenze cromatiche dell'industria automobilistica mondiale. In generale, nel corso del 2022, gli automobilisti hanno scelto, in maggioranza, quelli che vengono definiti colori acromatici, come il bianco, il nero, il grigio e l'argento.

La bellezza classica del bianco, e l'elevato valore di rivendita delle vetture di questo colore, lo rendono il più diffuso per le automobili di tutto il mondo. Le alternative più frequenti sono state rappresentate dal blu o dal rosso, anche se si sono fatte spazio tinte come il giallo, l'arancione, il verde ed il viola.

A testimonianza del fatto che le case automobilistiche, clienti di BASF, iniziano ad abbracciare una gamma colori più ampia e profonda rispetto al passato.

Nell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) c'è stata una crescita per il bianco e il nero, a discapito del grigio e dell'argento.

Tra i colori cromatici, il blu continua ad avere un netto vantaggio, ma insieme al rosso, ha perso quote di mercato, visto che l'arancione ha iniziato ad incontrare i gusti degli acquirenti di auto, ed anche il giallo, il marrone e il verde hanno raccolto alcuni punti percentuali.

Nel Nord America il blu ed il rosso sono ancora i colori dominanti, ma crescono le preferenze accordate ai toni del verde, del giallo, del viola e del beige.

L'area dell'Asia Pacifico e dell'America del Sud vede il bianco quale colore protagonista. Inoltre, nella regione dell'Asia Pacifico sono cresciute le percentuali delle tonalità di grigio. Mentre nel Sud America il rosso ed il blu, insieme al marrone, che ha guadagnato nuove quote di mercato, sono le alternative per eccellenza al bianco.