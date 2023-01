Renault sempre più impegnata nel tennis con 3 nuovi ambasciatori

Diventata premium partner del Torneo di Roland-Garros nel 2022, Renault inizia il 2023 annunciando una nuova formazione di ambasciatori composta da Diede de Groot, Luca Van Assche e Félix Auger-Aliassime. Questi ambasciatori incarneranno i valori e l'immagine della Marca ai massimi livelli del tennis professionistico e affiancheranno Renault nelle iniziative per promuovere l'accesso alla pratica sportiva.

Renault concretizza così l'impegno assunto nell'ambito di Give Me 5, il programma sociale pensato per le giovani generazioni e i quartieri disagiati. Nel 2022, grazie a questa iniziativa, Renault ha realizzato tre campi da tennis a Marsiglia, Lione e Grigny. L'obiettivo della Marca è sviluppare questo programma su scala internazionale, in collaborazione con i suoi ambasciatori.

"Renault è orgogliosa di sostenere questi atleti di talento ed affiancarli per i prossimi 3 anni - ha dichiarato Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer -. Oltre che per le loro prestazioni sportive, abbiamo scelto di collaborare per il loro spirito ed impegno in linea con i valori umani promossi da Renault".