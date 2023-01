F1, sede Aci del Vco è biglietteria per Gp di Imola e Monza

Nella sede dell'Automobile Club d'Italia (Aci) del Verbano-Cusio-Ossola, a Domodossola, gli appassionati di Formula 1 possono acquistare i biglietti per assistere al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2023 (in programma all'autodromo di Imola dal 19 al 21 maggio) e al Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 (a Monza, dall'1 al 3 settembre). I soci dell'Aci avranno la possibilità di acquistare (fino ad esaurimento dei 2.000 biglietti disponibili) tagliandi d'ingresso a prezzi scontati, sia in sede che accedendo all'area riservata del sito web.