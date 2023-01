Al traforo Gran San Bernardo scoperta Ferrari contrabbandata

C'è anche la scoperta di una Ferrari Spider portata in Italia di contrabbando tra i risultati dell'attività del 2022 al traforo del Gran San Bernardo dei funzionari Adm in collaborazione con i finanzieri della locale Tenenza. Durante l'anno passato sono stati intercettati quasi 700mila euro di valuta, con oltre 90mila euro di sanzioni. Tra i casi più eclatanti, quello di un passeggero che tentava di uscire dal territorio italiano portando con sé contante per ben 140mila euro. Sequestrati 500 grammi tra marijuana, hashish e altre sostanze illecite con l'ausilio dell'unità cinofila della Guardia di finanza di Aosta nonché diverse armi, tra cui un taser, un'ascia, una katana, due coltelli di cui uno tipo machete, e tre bombolette spray anti aggressione detenute e trasportate da alcuni viaggiatori senza la prescritta autorizzazione. Tutte le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Nell'attività di lotta e contrasto del fenomeno della contraffazione è stato fermato un passeggero con due orologi marchiati Rolex contraffatti; al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa .

Numerosi i controlli sui dazi doganali e l'iva di beni portati in Svizzera dall'Italia. Sono state diverse le contestazioni per contrabbando nella movimentazione delle merci, tra cui - oltre alla Ferrari Spider immatricolata in un Paese extra Ue ma circolante in Ue - diversi orologi di lusso, moto per gare di motociclismo ed una vettura per corse automobilistiche, tutte sprovviste della necessaria documentazione doganale. Come emerso nel settembre scorso, sono stati inoltre scoperti documenti originali appartenenti alla famiglia di Charlie Chaplin che uscivano dall'Italia senza la prescritta autorizzazione.