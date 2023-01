Premier Gb Sunak in auto senza cintura, poi le scuse

Il premier britannico Rishi Sunak è apparso in un video girato oggi con un telefonino e pubblicato su Instagram in cui non indossa la cintura di sicurezza mentre viaggia sui sedili posteriori della sua auto blu nel Lancashire, nord-ovest dell'Inghilterra. Infrazione al codice stradale che non è passata inosservata fra gli utenti dei social media e che ha spinto Downing Street a chiedere scusa e chiarire quanto successo. "È stato un breve errore di valutazione. Il primo ministro si è tolto la cintura di sicurezza per filmare un piccolo video. Accetta pienamente che si tratti di un errore e se ne scusa", ha detto un portavoce di Sunak. Le scuse sono state riprese dai media del Regno Unito che ricordano come si rischia una multa fino a 500 sterline quando non si indossa una cintura di sicurezza qualora sia disponibile a bordo del veicolo. Di questa svista ne hanno approfittato le opposizioni a partire dai laburisti, secondo cui il premier Tory non riesce a gestire le cinture di sicurezza e nemmeno il Paese. Il video mirava a promuovere il piano per il 'levelling up' presentato oggi da Sunak per superare le diseguaglianze territoriali nel Regno Unito ma molto criticato per la destinazione dei fondi.