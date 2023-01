Ford verso riduzione dipendenza da VW per le auto elettriche

Ford si avvia a ridurre la dipendenza dalla tecnologia Volkswagen per la sua prossima generazione di auto elettriche in Europa, mettendo di fatto a rischio una parte centrale dell'alleanza fra le due case automobilistiche siglata due anni fa. Dalla metà del decennio, riporta il Financial Times, Ford infatti prevede di lanciare veicoli equipaggiati con la sua tecnologia, al momento in via di definizione negli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato dal responsabile delle vetture elettriche di Ford in Europa Martin Sander, nessuna decisione "definitiva" è stata presa sul futuro della collaborazione con Volkswagen sulle auto elettriche.