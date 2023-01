Un modello speciale per i 110 anni di Aston Martin

Il 15 gennaio Aston Martin compirà 110 anni, e il brand, entro la fine dell'anno, celebrerà l'anniversario mediante il lancio di un nuovo modello esclusivo che sarà prodotto in serie limitata. Inoltre, nelle fotografie rilasciate per celebrare il traguardo temporale raggiunto, Aston Martin ha messo insieme due dei suoi modelli più iconici.

Nello specifico, si tratta della Razor Blade, una delle auto da corsa più antiche del marchio, autrice di numerosi record di classe a Brooklands nel 1923, e della Valkyrie, moderna hypercar che non scende a compromessi. Questa sottolinea il travaso tecnologico che avviene dalle corse alla produzione.

Per lo speciale anniversario, inoltre, ci saranno diverse iniziative in occasione di eventi legati al mondo dei motori come il Gran Premio di Silverstone, il Goodwood Festival of Speed, ed il concorso d'eleganza di Pebble Beach.

"Il nostro 110/o anno promette di essere entusiasmante quanto il nostro primo - ha commentato Amedeo Felisa, amministratore delegato di Aston Martin Lagonda - mentre giriamo un nuovo capitolo nella storia di Aston Martin con il lancio della nostra prossima generazione di auto sportive e la rivelazione di uno straordinario modello speciale entro la fine dell'anno che celebrerà questo traguardo unico".