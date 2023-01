Smog: a Torino stop ai diesel da domani a lunedì

Da domani diesel di nuovi fermi a Torino. In basse ai dati previsionali di Arpa Piemonte, da domani a lunedì 16 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, nel semaforo anti smog scatta l'arancione e le misure di limitazione del traffico passano al livello 1.

A quelle strutturali sempre in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 valido tutti i giorni, festivi compreso, dalle 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica, sempre dalle 8 alle 19. Per i veicoli per trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni, festivi compresi, sempre nello stesso orario. Le misure riguardano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In.