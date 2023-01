Mercedes-Benz Classic: gli anniversari del 2023

Una lunga storia industriale da celebrare nel 2023 con una lunga lista di ricorrenze.

Mercedes-Benz Classic, la divisione che si occupa dell'heritage della Stella, avrà molto lavoro da svolgere durante l'anno appena iniziato considerando i numerosi modelli importanti, così come i successi sportivi, il cui anniversario cade nel 2023. Il lungo elenco inizia con la vittoria di Jacky Ickx e Claude Brasseur alla Parigi-Dakar 1983 con una Mercedes-Benz 280 GE. Sessant'anni fa, invece, il team Ewy Rosqvist / Ursula Wirth vince la classifica femminile del Rally di Monte Carlo con una Mercedes-Benz 220 SE.

Il 28 gennaio 1938 (85 anni fa): toccando la velocità di 432,7 km/h, Rudolf Caracciola stabilisce sull'autostrada Francoforte-Darmstadt un record mondiale rimasto imbattuto per 79 anni. Dal 4 al 14 marzo 1993 (30 anni fa) il modello speciale Mercedes-Benz 500 GE V8 viene presentato in anteprima al Salone dell'Auto di Ginevra, anticipando i successivi modelli G con motore V8.

A marzo 1998 (25 anni fa): al Salone dell'Auto di Ginevra vengono presentate la CLK Cabriolet (serie 208) e la E 55 AMG Estate (serie 210), mentre nello stesso mese del 1963 Mercedes-Benz presenta la 230 SL (W 113). La "Pagoda" fu la prima auto sportiva al mondo con scocca di sicurezza. La lista include numerose altre ricorrenze, ognuna delle quali verrà sottolineata da Mercedes-Benz Classic nel corso dell'anno.