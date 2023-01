Peugeot apre il 2023 al Salone di Bruxelles

Il 2023 si apre anche nel segno del Salone di Bruxelles, per Peugeot che in occasione dell'evento presenterà le sue novità. L'appuntamento è dal 13 al 22 gennaio, al Padiglione 7 del Palais du Heysel. "Il Salone di Bruxelles - ha dichiarato Linda Jackson, Ceo di Peugeot - è un appuntamento irrinunciabile per Peugeot: in coincidenza con la sua 100esima edizione, è il primo appuntamento internazionale dell'anno e riunisce quasi tutte le case automobilistiche. Dopo avere svelato Peugeot Inception Concept, che presenta la nostra visione del futuro del Marchio per il 2025 - 2030, siamo orgogliosi di presentare al pubblico di Bruxelles tutti i nostri modelli elettrificati. Questo Salone inaugura la nostra offerta tecnologica e sottolinea la nostra l'ambizione di fare di Peugeot il brand leader dei modelli 100% elettrici".

Tra le protagoniste dell'evento ci sarà anche la nuova 408, con la quale Peugeot ha puntato sulla creatività dei suoi designer e dei suoi ingegneri, proponendo una carrozzeria che si collega al mondo delle Fastback, inedita nel segmento C, primo modello del suo genere sia nella storia della casa del Leone che nell'attuale mercato automobilistico.

La nuova 408 è anche in lizza per il premio Car of the Year 2023. Che sarà assegnato da una giuria di 59 giornalisti europei, esperti del settore dell'auto e provenienti da 22 paesi, durante una cerimonia che si terrà in occasione della giornata stampa del Salone di Bruxelles: appuntamento al Padiglione 9 il 13 gennaio, dalle ore 12 alle 12.45 per conoscere il vincitore.

Entrata a far parte delle sette finaliste, la nuova 408 ha conquistato la giuria per il design della sua silhouette fuori dagli schemi, per l'esperienza di guida che si prova al volante, per le sue tecnologie e l'efficienza delle sue motorizzazioni.