Benzina: Codacons, bene l'intervento sui prezzi ma non basta

Bene per il Codacons i provvedimenti in tema di benzina varati ieri dal governo proprio a seguito delle denunce sui prezzi avanzate nei giorni scorsi.

"Dopo Procure, Antitrust e Guardia di finanza anche il Governo ha accolto il grido d'allarme sulle anomalie che investono i carburanti, con un decreto ad hoc che tuttavia non basta ad affrontare adeguatamente il problema. - afferma il presidente Carlo Rienzi - Se infatti è sicuramente positivo aumentare la trasparenza sui listini in favore dei consumatori e rafforzare i controlli contro speculazioni e andamenti anomali, quello che manca è un intervento sulla filiera dei carburanti e sulla formazione dei prezzi alla pompa, dove i tanti passaggi fanno salire i costi per gli automobilisti portando l'Italia ai vertici in Europa per il caro-carburante. Non è possibile poi non intervenire sulla eccessiva fiscalità che investe benzina e gasolio, altro tema su cui il Governo deve lavorare introducendo meccanismi automatici di riduzione della tassazione - prosegue Rienzi - In tale direzione il Codacons presenterà venerdì un pacchetto di misure al ministro delle imprese Urso, finalizzato a migliorare gli interventi in tema di carburanti e tutelare adeguatamente i consumatori".