Aci Rally Talent, fasi finali dal 13 gennaio

Si svolgeranno dal 13 al 15 gennaio, presso il Circuito Internazionale di Viterbo, la semifinale e la finale per i piloti della nona edizione dell'Aci Rally Italia Talent.

Al volante della Suzuki Swift Sport Hybrid, auto ufficiale del contest, ci sarà la resa dei conti tra i 160 aspiranti rallisti scelti dagli esaminatori al termine delle nove prove selettive regionali. Tra questi, spicca la presenza di 20 partecipanti femminili e di 20 under 16. Inoltre, parteciperanno all'atto finale 20 under 18, 40 under 23, 30 under 35, 20 over 35, e 10 ability.

Al termine degli eventi, per i vincitori delle categorie under 16, under 18 ed ability, ci sarà come premio l'accesso ai corsi rally formativi ed avanzati. I vincitori delle altre categorie, invece, potranno partecipare ad una gara dei campionati o dei trofei titolati ACI Sport con i colori del Team di Aci Rally Italia Talent.