La Ford GT si costruisce con Lego Technic

La Ford GT sta per lasciare il mercato, ma rimarrà sempre nel cuore degli appassionati, che potranno ricordarla attraverso una variante tutta da costruire realizzata da Lego Technic.

Il progetto per la realizzazione in scala 1:12 della mitica sportiva dell'ovale blu prevede il montaggio di 1466 pezzi.

Basato sulla Ford GT 2022, il modellino Lego Technic consente di assemblare tutti i dettagli della supercar americana: dalla trazione posteriore con differenziale, fino al cofano apribile, passando per il motore V6 con pistoni mobili, l'asse anteriore sterzante, l'alettone, e le sospensioni indipendenti.

Ovviamente, i dettagli sono ancora più numerosi, e per ammirarli tutti è necessario completare la costruzione sfruttando l'app Lego Builder per procedere nel modo migliore.

Disponibile dal 1 marzo, la Ford GT 2022 by Lego Technics ha un prezzo indicato di 119,99 euro.