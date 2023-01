Un buggy da corsa con licenza di circolazione su strada

Un fuoristrada pronto per la competizione ma abilita to alla guida su strada. L'esemplare è quello firmato Desert Dynamics e alimentato da un motore posteriore Chevrolet LS1 V8 e, sorprendentemente, registrato con successo per l'uso su strada, anche se solamente grazie ad un documento speciale rilasciato dalla California.



I buggy da corsa come questo sono infatti progettati specificamente per l'uso in fuoristrada e come tali sono raramente legali su strada. In genere vengono trainati fino alla linea di partenza e poi ancora lontano dal traguardo dopo le gare. Dato lo status di veicolo 'street legal', questo speciale buggy potrebbe essere guidato ovunque, anche se l'esperienza non sarebbe delle più confortevoli.

Il veicolo di Desert Dynamics può sviluppare una potenza compresa tra i 305 e i 350 CV, a seconda delle specifiche ed è spinto dalla terza generazione del piccolo motore Chevrolet V8, introdotto nella Corvette C5 nel 1997 e poi utilizzato su Camaro e Pontiac Firebird Trans Am.

Il motore del potente buggy californiano è accoppiato ad un cambio automatico a 3 marce. Il telaio è tubolare, in acciaio e i pannelli della carrozzeria sono in fibra di vetro. Il fuoristrada è attualmente in vendita da Bring a Trailer, a Santa Monica.