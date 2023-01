La Befana solidale viaggia su auto storiche Asi

Come da tradizione ormai consolidata, la Befana dell'Asi apre nel migliore dei modi il nuovo anno del motorismo storico con un evento solidale. Il 6 gennaio, infatti, il mondo degli appassionati di veicoli storici si riunirà grazie all'appuntamento promosso da Asi Solidale con la partecipazione dei Club federati Asi di tutta Italia.

In occasione della festa dell'Epifania verranno distribuiti alle persone e alle famiglie in difficoltà i generi alimentari e i doni raccolti nelle scorse settimane dai Club grazie alla generosità dei tesserati Asi. In un momento di continua emergenza, in cui le problematiche di tipo economico stanno coinvolgendo una fascia sempre più ampia della popolazione, gli appassionati di auto storiche hanno deciso di dare un sostegno tangibile a chi ne ha più bisogno.

Per il terzo anno consecutivo, Asi Solidale, ovvero il settore che coordina le attività sociali dell'Automotoclub Storico Italiano, ha sensibilizzato il mondo del motorismo storico affinché la 'Befana dell'Asi' fosse più generosa che mai. La mattina del 6 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, una diretta streaming sui canali social dell'associazione trasmetterà i collegamenti con i club di tutta Italia che distribuiranno le donazioni presso le strutture e gli enti di assistenza individuati sui rispettivi territori.