Anas: al via lavori sottopasso e viadotto su Transpolesana

Anas ha completato i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del sottopasso di San Giovanni Lupatoto (Verona) lungo la strada statale 434 "Transpolesana", in direzione Rovigo, e ha programmato l'avvio dei lavori in carreggiata opposta. L'intervento - informa la società concessionaria - viene eseguito in orario notturno, dalle ore 21:30 alle 6:00 del mattino successivo. A partire da martedì 10 gennaio sarà istituita la chiusura al traffico del sottopasso, per chi viaggia in direzione Verona. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, mediante l'uscita obbligatoria allo svincolo di Zevio (Verona), e rientro al successivo di San Giovanni Lupatoto- Zai. Da martedì 10 gennaio saranno inoltre avviati i lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del viadotto di Busse' e Ro', nei pressi di Legnago (Verona). Sarà attivo il restringimento della carreggiata, mediante la chiusura alternata della corsia di marcia o di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia.