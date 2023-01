Michael Schumacher compie 54 anni, auguri dalla Ferrari: 'Sempre con te'

Un compleanno triste tra gli auguri della Ferrari e quelli del figlio che ne ha seguito le orme in pista. Michael Schumacher compie 54 anni a ormai nove anni di distanza da quel maledetto incidente sugli sci a Meribel in Francia, dove la vita del sette volte campione del mondo di Formula 1 si è trasformata improvvisamente in un inferno, come sospesa tra le indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche e la speranza di rivederlo come prima. A fare gli auguri di buon mattino al Kaiser della velocità, capace di conquistare ben cinque titoli con la Rossa (sette in totale compresi i due con la Benetton di Flavio Briatore) è proprio la scuderia di Maranello che non dimentica l'incredibile striscia di trionfi targata Schumi. E così il Cavallino Rampante griffa i social network con un messaggio toccante accompagnato da una bella foto che ricorda i più bei momenti della carriera del pilota tedesco alla Ferrari: "Con te per il tuo compleanno, @schumacher. Oggi e tutti i giorni. Buon compleanno Michael'".

With you on your birthday, @schumacher



Today and all days pic.twitter.com/KkJ4M98F1I — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2023

Insieme a quelli del suo ex team nell'etere corre anche il buon compleanno del figlio Mick Scumacher che dopo due anni alla Haas in Formula 1 è stato ingaggiato dalla Mercedes come pilota di riserva di Hamilton e Russell per la stagione 2023. “Buon compleanno al miglior papà di sempre, ti amo”, la dedica del 23enne pilota su Instagram con due foto, una delle quali lo vede sorridente e felice da ragazzo insieme al papà. Dal 29 dicembre del 2013, la data dell'incidente sulle nevi francesi, Schumacher è assistito dai medici e dalla propria famiglia, chiusasi in un guscio protettivo per preservare la sua privacy. "Michael manca a tutti. Ma Michael c'e' . E' diverso, ma c'e' . E questo ci da' forza, credo - cosi' Corinna Schumacher, moglie del campione tedesco di Formula 1, nel documentario di Netflix 'Schumacher', uscito il 15 settembre 2021 - Dopo l'incidente di Meribel non ho mai incolpato Dio - ha detto Corinna - per quello che e' successo. E' stata solo sfortuna, come poteva capitare a chiunque. Certo, mi manca ogni giorno. Ma non sono l'unica a cui manca. I bambini, la famiglia, suo padre, tutti intorno a lui".