Sosta gratis per le auto elettriche a Campobasso

Sostenere la mobilità a ridotto impatto ambientale, incentivando la diffusione dei veicoli di questa tipologia. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta comunale di Campobasso. Per le auto ad alimentazione elettrica è prevista l'esenzione totale, per l'anno in corso, dal pagamento della sosta. Per quelle ad alimentazione ibrida, per il primo anno dall'immatricolazione, sarà invece possibile la sosta gratuita su tre strade a scelta.

Il provvedimento stabilisce inoltre particolari agevolazioni per gli abbonamenti su tutti i parcheggi pubblici a pagamento per residenti e lavoratori e per tutte le tipologie di alimentazione delle auto.