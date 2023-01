Aion Hyper GT, l'elettrica con Cx da record

In occasione del Guangzhou motor show è stata presentata un'altra vettura Aion puramente elettrica dall'alto potenziale aerodinamico. In base a quanto riportato da Autocar.co.uk, la Hyper GT, questo il nome del modello, presenta un Cx che dovrebbe essere di appena 0,19. Un valore che, se confermato, sarebbe il più basso della categoria.

Per ottenerlo il costruttore ha utilizzato l'aerodinamica attiva, come si evince dallo spoiler posteriore, ed una linea decisamente levigata. Infatti, si notano dalle foto delle superfici particolarmente lisce e le maniglie a filo della carrozzeria. Di grande impatto estetico le porte anteriori con apertura a forbice che dovrebbero rimanere anche sul modello di serie.

La Aion Hyper GT dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno sul mercato cinese con un prezzo, in base a quanto riportato, che dovrebbe attestarsi intorno ai 40.700 euro, al cambio attuale.