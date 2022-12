Infrastrutture: Mit, arrivano 25 bandi Anas da 1,7 miliardi

L'Anas pubblicherà oggi 25 bandi di gara per interventi in tutta Italia da 1,7 miliardi. Lo annuncia il Mit in una nota ricordando che nel 2023 il vicepremier e ministro Matteo Salvini: "intende avviare con forza il Cantiere Italia anche grazie agli effetti dei 4,55 miliardi liberati dal Cipess senza dimenticare il nuovo codice degli appalti che ha l'obiettivo di velocizzare le procedure".

Nel dettaglio, specifica una nota dell'Anas, i bandi riguardano innanzitutto i lavori di risanamento strutturale impiantistico delle gallerie del nord Italia del valore complessivo di 130 milioni di euro in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna; il risanamento e potenziamento delle autostrade A19 "Palermo Catania" e A29 "Palermo Mazara del Vallo" in Sicilia per un importo complessivo di 250 milioni di euro; i lavori del primo lotto per il collegamento di Alcamo fra la strada statale 119 "di Gibellina e la strada statale 113 "Settentrionale Sicula" in Sicilia del valore complessivo di oltre 33 milioni di euro; il progetto di completamento dell'itinerario stradale della SS626 dir in Sicilia del valore complessivo di oltre 19,8 milioni di euro. Ci sono poi i lavori della Variante di Castel Bolognese della SS9 "Via Emilia", in provincia di Ravenna per un importo complessivo di oltre 55,5 milioni di euro; i lavori della variante all'abitato di Santa Giustina lungo la SS9 "Via Emilia", all'interno del comune di Rimini, per un importo complessivo di oltre 13,7 milioni di euro; la fornitura di 10 ponti mobili sviluppabili (by bridge) per 6 milioni di euro. Tra gli altri, bandi anche per i lavori di completamento del terzo lotto dell'Itinerario Bradanico-Salentino della strada statale 7 ter "Salentina", nel tratto compreso tra la SSV Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto, per i quali sono previsti anche i servizi ambientali di raccolta e di rimozione dei rifiuti e il servizio di bonifica ordigni bellici, per un importo complessivo di oltre 26,9 milioni di euro; i lavori del terzo lotto tra Felettino e il raccordo autostradale per la viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia per oltre 82 milioni; i lavori di collegamento tra il bivio di Pesche in Molise per un importo complessivo di oltre 146,3 milioni di euro; la manutenzione e messa in sicurezza dallo svincolo dell'Aeroporto di Sant'Anna, in Calabria, per un importo complessivo di oltre 28,6 milioni di euro. Per quanto riguarda il Piano Sisma, sono previsti bandi per gli interventi di adeguamento del tracciato lungo la statale 685 "Delle Tre Valli Umbre"; per i lavori di adeguamento e potenziamento della tratta laziale lungo la statale 260 "Picente", per 46,9 milioni; per i lavori della Pedemontana Marche-Abruzzo, nel tratto ricadente fra Teramo e Ascoli Piceno per oltre 44 milioni; per i lavori di adeguamento e potenziamento delle intersezioni fra la SS502 e la SS78, tra Belforte del Chienti e Sarnano per 18,7 milioni di euro; per i lavori di adeguamento e miglioramento della sezione stradale e delle intersezioni della SS210 "Fermana Faleriense" nel tratto Amendola-Servigliano, per un importo complessivo di oltre 20,5 milioni di euro; per l'adeguamento e miglioramento della sezione stradale e delle intersezioni della SS78 "Picena" nel tratto Sarnano Amandola, per un importo complessivo di oltre 15,7 milioni di euro.