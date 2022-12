Ferrari SF100 Concept: creazione digitale

Ispirato dalla Ferrari SF90 Stradale, Eojin Jun, uno studente di Automotive Design della Hongik University di Seoul, in Corea del Sud, ha realizzato un concept virtuale denominato SF100. E' una sorta di visione futuristica di quella che potrebbe essere la nuova hypecar del Cavallino Rampante. Rispetto alla SF90 Stradale, si nota un anteriore più pronunciato e con prese d'aria meno generose.

Nella vista posteriore inoltre, presenta un estrattore dalle dimensioni meno importanti ed una luce centrale che richiama le monoposto di F1. Nell'insieme spicca il tetto in vetro in continuità con il parabrezza, mentre i cerchi hanno un design a 5 razze. Come la SF90 Stradale, anche la SF100 Concept dovrebbe avere una power unit ibrida plug-in, ma essendo un esercizio di grafica, è difficile ipotizzare una meccanica concreta.In ogni caso, non è il primo esempio di auto sportiva con cui si è cimentato lo studente in questione, come si evince dalla sua pagina Instagram.