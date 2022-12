Auto: Potenza premia il talento del baby Mazzola

La città di Potenza ha premiato, stamani nella sede comunale, il giovanissimo talento di Rocco Mazzola, 17 anni, da poco laureatosi campione italiano "Sprint and Endurance" del Gran Turismo, tra i più difficili e competitivi d'Europa.

Alla cerimonia, nata dall'iniziativa del consigliere comunale Piero Calò, hanno partecipato il sindaco Mario Guarente e l'assessore allo sport Gianmarco Blasi, che hanno consegnato una targa anche al suo coach Chico Postiglione, pluriaffermato campione potentino su auto Gran Turismo.

La storia di Rocco Mazzola è da copertina per la città, essendo il giovane, nato a settembre del 2005, nipote omonimo del campione di boxe degli anni '50, scomparso nel 2012, e a cui è dedicata un complesso sportivo del capoluogo.

"Sapere di essere il più piccolo - ha detto Mazzola - rappresenta uno stimolo in più per impegnarmi e per allenarmi con maggiore voglia. Quando ho visto la prima gara a Misano quando avevo otto anni è scattata una scintilla e mi sono innamorato del rumore dei motori".