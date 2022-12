Un'Audi RS2 dopo la cura di Abimelec Design

Se la Audi Rs2 è stata stato lanciata nel 1990 come una nuova vettura ad alte prestazioni della casa dei cinque anelli, oggi potrebbe essere considerata come l'antenata di tutti gli attuali modelli Audi Sport. Nell'immaginario del tuning, Abimelec Design ha pensato a come potrebbe apparire una Rs2 con alcune modifiche significative.

Nella creazione di questa speciale Rs2, rifinita in una tonalità brillante di rosa, soprannominata Ruby Stone Red, Abimelec Design si è ispirata alle creazioni Porsche di Rwb, dotandola di un set di passaruota anteriori e posteriori svasati che trasformano l'intero aspetto della vettura. Sono state apportate varie altre modifiche, come, ad esempio, un nuovo splitter anteriore pronunciato e rifinito in nero. Nuovi anche i cerchi, che nella versione modificata sono con raggi neri e parti esterne cromate. Non mancano poi una serie di dettagli in color oro, cinque anelli compresi.

I diversi dettagli ispirati al mondo Porsche non sono casuali, perché proprio Porsche ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione della Rs2, consentendo a suo tempo di ottenere una maggior potenza dal motore. La Rs2 lasciò anche la fabbrica con freni Porsche, ruote della 911 Turbo e un sistema di sospensioni Porsche su misura.