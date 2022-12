Telepass apre headquarter a Milano nell' Innovation district

Telepass rafforza la propria presenza a Milano con un nuovo headquarter nel quartiere Porta Nuova, simbolo dello sviluppo tecnologico in Italia, che accoglierà circa 200 persone. Ha scelto ED.G.E. (Edifici Garibaldi Executive), al centro dell'innovation district, 3mila metri quadrati che ospiteranno la divisione Telepass Digital, Urbi, l'aggregatore di servizi per la urban mobility, e Wash Out, tra le più innovative startup acquisite recentemente per offrire servizi di car care a domicilio in modo ecosostenibile nelle principali città italiane e, da gennaio 2022, operativa anche in Francia. "Tecnologia e sostenibilità hanno guidato la scelta della nuova sede di Telepass e Milano è la città italiana per eccellenza per potenziare il nostro progetto di piattaforma di servizi digitali di mobilità" sottolinea Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass. "In un momento in cui, grazie allo smart working, le nostre persone hanno la libertà di scegliere il luogo in cui lavorano, vogliamo pensare che i nuovi uffici possano semplificare e valorizzare il tempo dedicato al lavoro, favorendo la condivisione di conoscenze ed esperienze, l'innovazione, promuovendo la creatività e il benessere".