Smog: in E-R arriva Move-in, scatola nera anti-inquinamento

Dall'1 gennaio arriva anche in Emilia-Romagna il sistema Move-In (Monitoraggio veicoli inquinanti), già attivo in Piemonte e Lombardia. Si tratta di una scatola nera che potrà essere installata sulla macchina per poter usufruire di una soglia chilometrica da percorrere annualmente nei Comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria.

L'auto che aderisce non sarà più soggetta ai blocchi orari e giornalieri, ma sarà monitorata tramite la scatola nera che rileva i chilometri percorsi. Raggiunta la soglia dei km assegnati, non potrà più circolare nei Comuni che adottano le limitazioni.

Si può aderire accedendo con Spid o carta elettronica alla piattaforma dedicata sul sito della Regione Lombardia, poi si dovrà contattare un operatore accreditato per l'installazione della scatola nera. Per il primo anno l'adesione costerà 50 euro.

Nei comuni "Pair" (ossia quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti, quelli dell'agglomerato di Bologna e i tre volontari che hanno deciso di aderire al Piano, Fiorano Modenese e Maranello nel modenese, Rubiera nel reggiano) i veicoli interessati sono: diesel fino a Euro 4; veicoli benzina fino a Euro 2; veicoli metano/GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori e motocicli fino a Euro 1.

Negli altri comuni di pianura: veicoli diesel fino a Euro 3; veicoli benzina fino a Euro 2; veicoli metano/GPL-benzina fino a Euro 1; ciclomotori e motocicli fino a Euro 1. Nella categoria "veicoli" sono sempre inclusi anche i veicoli commerciali leggeri e pesanti.