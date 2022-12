Roma, 30-31 dicembre e il 2 gennaio limitazioni a circolazione

A seguito delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio, che hanno registrato il superamento dei valori limite per il PM10, sono previste limitazioni alla circolazioni il 30,31 dicembre e 2 gennaio. Le limitazioni saranno: nella giornata del 30 dicembre 2022, dalle 06.30 alle 09.30; nella giornata del 31 dicembre 2022, dalle 06.30 alle 09.30; nella giornata del 2 gennaio 2023, dalle 06.30 alle 09.30 e dalle 16.30 alle 20.00. Il divieto riguarda:Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3,Autovetture alimentate a gasolio Euro 4,Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Nelle giornate del 30 e 31 dicembre 2022 e del 2 gennaio 2023, sull'intero territorio comunale, si dispone:il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa,il divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia,l divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso; il potenziamento del lavaggio delle strade.

Nella giornata del 31 dicembre 2022, sull'intero territorio comunale, si dispone inoltre lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali.