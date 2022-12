Lo spirito della Ford GT rivive nella GT1

Con la Ford GT Mk IV si chiude la produzione della supercar dell'ovale blu, ma una nuova vettura è pronta a rinverdire i fasti della gloriosa GT40 che trionfò nella 24 Ore di Le Mans del 1966, la GT1. Sarà prodotta in 30 esemplari, che derivano dall'acquisizione di 30 telai prodotti per la prima generazione della Ford GT, nel 2006, e conservati per 15 anni nei magazzini del costruttore statunitense.



La GT1 non sarà costruita in collaborazione con il Brand, e sfrutta gli stampi della carrozzeria originali di Matech, che realizzò le varianti da corsa della sportiva a stelle e strisce.

La carrozzeria è totalmente in fibra di carbonio con il kevlar che rinforza le superfici ad alto impatto come lo splitter anteriore.

Il motore è un V8 Roush con due turbocompressori Garrett capace di girare a 9.000 giri e di erogare oltre 1.500 CV.