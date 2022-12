AsConAuto Academy, formazione permanente sul territorio

Il progetto di AsConAuto si conferma polo di innovazione e di cultura professionale anche attraverso le iniziative dell'Academy: presidio permanente dell'aggiornamento e della formazione di qualità per l'assistenza post-vendita. La presenza diffusa sul territorio nazionale offre alla clientela la sicurezza e la qualità del ricambio originale e sulla disponibilità di servizi professionali.

"Il mercato - spiega Dario Campagna, responsabile dell'Academy e componente del Consiglio direttivo AsConAuto - impone cambiamenti in tante aree di specializzazione: la formazione adeguata resta la porta di accesso più utile sia per le nuove generazioni, sia per chi è già presente nel mondo del lavoro e voglia restare nella fascia di prestazioni di alta qualità che ci caratterizzano nel mercato dell'assistenza post-vendita. AsCoAuto offre supporto - grazie alle iniziative della nostra Academy e al programma di formazione interna ed esterna per riparatori e concessionari - alle persone attive nel nostro sistema, in modo che non subiscano il cambiamento che è ormai indispensabile nel mercato globale ma ne possano restare protagonisti consapevoli e sempre più professionali.

Academy offre un percorso costantemente aggiornato, che tiene conto delle nuove normative, studiato per dare risposte concrete in un campo nel quale, nonostante l'obbligatorietà dei corsi, non esiste ancora una linea unica nazionale. A calendario in AsConAuto Academy ci sono anche corsi idonei a ottenere i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica: obbligatori per legge a partire dal 4 gennaio 2023. Attualmente, sono una quindicina i corsi in catalogo.

Seicento gli attestati già rilasciati ai partecipanti ai corsi".

Garantire aggiornamento e formazione specialistica adeguata alla rivoluzione in atto a livello globale nel mercato automotive è un obiettivo prioritario nella visione progettuale di AsConAuto. I corsi online e in presenza - sia quelli obbligatori sia quelli non rispondenti a obbligo di legge - sono creati, organizzati e finanziati per i soci dei consorzi e per gli autoriparatori affiliati, grazie alla collaborazione di qualificati provider e agenzie formative.