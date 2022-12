Smog: in E-R prosegue l'emergenza fino al 30 dicembre

Prosegue l'emergenza smog in Emilia-Romagna: il nuovo bollettino di Arpae ha infatti confermato il superamento dei limiti di polveri sottili, con l'eccezione a partire già da oggi delle province di Forlì-Cesena e Rimini, dove l'emergenza rientra, e da domani anche a Ravenna.

Per le giornate del 29 e 30 dicembre quindi, nelle zone dove si è verificato il superamento dei limiti restano in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all'inquinamento, ovvero il divieto di circolazione per i diesel euro 4 e benzina fino a euro 2.