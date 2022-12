Benzina: prezzo scende a 1,625 euro, minimo da giugno 2021

Prezzi ancora in calo per i carburanti, con la benzina che scende ai minimi da un anno e mezzo. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dell'Ambiente, tra il 19 e il 25 dicembre il prezzo medio nazionale della verde è sceso a 1,625 euro al litro, ad un valore che non vedeva da giugno del 2021. Il diesel è invece arrivato a 1,689 euro, ovvero al livello più basso da poco meno di un anno, precisamente dal 31 gennaio 2022.

Fino al 31 dicembre è in vigore lo sconto sulle accise di 18 centesimi al litro stabilito dal governo a fine novembre.